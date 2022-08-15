Президент России Путин заявил о необходимости жестко реагировать на проявления русофобии

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявления неонацизма, русофобии и расизма. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы российского государства, уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм в XX веке, не нужно забывать. «Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны — жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», — подчеркнул Путин.

По его словам, проведение международного антифашистского конгресса имеет большое общественно-политическое значение.

