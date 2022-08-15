Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин заявил о необходимости жестко реагировать на проявления русофобии

Президент России Путин заявил о необходимости жестко реагировать на проявления русофобии

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявления неонацизма, русофобии и расизма. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы российского государства, уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм в XX веке, не нужно забывать. «Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны — жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», — подчеркнул Путин.

По его словам, проведение международного антифашистского конгресса имеет большое общественно-политическое значение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Погиб один из лучших летчиков Украины
Алена Свиридова рассказала о самостоятельной постройке веранды в доме
Посетители зоопарка спасли женщину от аллигатора
Казахстан заявил о готовности признать власть талибов
Путин оценил работу российских войск на Украине
Путин заявил о больших перспективах подготовки иностранных военных в России
Россиянам назвали стоимость зимних туров на Кубу
Верховная Рада проголосовала за увеличение военных расходов Украины
Игравший в США российский хоккеист рассказал об адаптации к жизни на родине
Путин заявил об имеющихся на разных континентах союзниках у России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.