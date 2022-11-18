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16:28, 18 ноября 2022Россия

Путин впервые за девять месяцев собрал Совбез в очном формате

Впервые с 21 февраля совещание Совбеза России прошло в очном формате в Кремле
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин впервые с 21 февраля собрал постоянных членов Совета безопасности на очное совещание вместо онлайн-формата. На это обратило внимание издание Forbes.

«У нас сегодня плановый вопрос: МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать», — заявил Путин в начале совещания.

Согласно фотографиям, которые были выложены на официальный сайт президента, совещание прошло в зале в Кремле. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

Последнее совещание Совбеза такого типа прошло девять месяцев назад. После этого 21 февраля Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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Варвара Кошечкина
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