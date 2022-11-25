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12:41, 25 ноября 2022Россия

В Кремле раскрыли формат встречи Путина с матерями военнослужащих

Песков заявил, что начало встречи Путина с матерями военнослужащих будет открытым

Фото: Mihail Tokmakov / Globallookpress.com

Начало встречи президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих будет открытым. Об этом, раскрывая формат встречи, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы не знаем, мы точно скажем, что точно будет опубликовано какое-то первое обращение президента. Нельзя сказать, "речь" или "выступление", конечно — на такой встрече не может быть выступлений. Но какие-то первые слова мы опубликуем», — сказал Песков.

Дальнейший формат мероприятия будет зависеть от предпочтений участниц, пояснил он.

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22 ноября «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщали, что Путин проведет встречу с матерями российских военных, которая будет приурочена ко Дню матери. Эту информацию подтвердили в Кремле.

Впоследствии Песков сообщал, что 25 ноября на встрече с матерями будут обсуждаться темы, которые захотят поднять матери военнослужащих. При этом глава государства пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военными, сказал пресс-секретарь Путина.

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Анастасия Шейкина
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