Российский поселок затопило смрадными водами от аэропорта

Ural Mash: аэропорт в Челябинске затопил сточными водами расположенный рядом поселок

Аэропорт в Челябинске залил сточными водами расположенный рядом с ним поселок. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Ural Mash.

По информации авторов публикации, акционерное общество «Челябинское авиапредприятие» сливало помои в направлении находящегося неподалеку населенного пункта. От потопа пострадало садовое некоммерческое товарищество «Аэропорт-2». Из-за холода смрадная жидкость замерзла и превратила дороги российского поселка в скользкое полотно.

В результате происшествия в отношении сотрудников аэропорта возбудили административное дело. Начата проверка под руководством челябинского транспортного прокурора Николая Кривегина.

В январе сообщалось, что дороги в Екатеринбурге затопило из-за нового лопнувшего трубопровода на Советской улице. На опубликованных кадрах видно, как пешеходам приходится перепрыгивать через большое количество воды, а водителям — ехать с запотевшими окнами.