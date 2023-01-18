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16:13, 18 января 2023Среда обитания

Дороги в российском городе затопило из-за лопнувшего трубопровода

Дороги и улицы в Екатеринбурге затопило из-за лопнувшего трубопровода

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Екатеринбурге лопнул новый трубопровод на Советской улице. Из-за происшествия улицы в российском городе оказались затоплены, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Вода попала на улицы Сулимова и Вилонова. На опубликованных кадрах видно, как пешеходам приходится перепрыгивать через большое количество воды, а водителям — ехать с запотевшими окнами.

Полтора года назад на участке провели ремонт, однако после присоединения к общей сети коммуникаций нескольких новых жилых комплексов прорывы трубопровода возобновились. Представители энергопоставщика «Т Плюс» заявили, что от труб никто не запитан. При этом, по информации канала, некоторые домохозяйства после аварии остались без отопления и горячей воды.

В мае 2022 года трубу прорвало рядом с одним из многоквартирных домов в Барнауле. Последствия аварии попали на видео. На кадрах с места происшествия можно заметить, что струя воды из прорванной трубы поднялась выше жилых зданий. Очевидцы отметили, что жидкость попала на балконы верхних этажей.

Александра Качан
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