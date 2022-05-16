В российском городе прорвало трубу рядом с жилыми домами

В Барнауле прорвало трубу рядом с жилыми домами

В Барнауле повредилась труба рядом с одним из многоквартирных домов. Последствия аварии попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Барнаул №1».

Инцидент произошел на пересечении улиц Профинтерна и Деповская. Струя воды из прорванной трубы поднялась выше жилых зданий. Жители российского города отметили, что жидкость попала на балконы верхних этажей. «Мы сначала подумали, что это дождь», — заявила автор ролика.

Ранее в мае петербуржец подал в суд на коммунальщиков за прорванную на чердаке дома трубу центрального отопления. В результате аварии вода проникла в его квартиру, из-за чего в одной из комнат образовалась плесень, отклеились обои и обвалился потолок. Суд обязал управляющую компанию выплатить потерпевшему 256,5 тысячи рублей.

В феврале троих жителей города Холмска на юге Сахалина госпитализировали после прорыва трубы с кипятком в подъезде жилого дома. В больницу попали два занимавшихся трубой специалиста и проходившая мимо женщина. Пострадавших направили в хирургическое отделение с ожогами.