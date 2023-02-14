В Турции призвали запретить продавать недвижимость иностранцам

T24: в Турции призвали запретить продажу недвижимости иностранцам из-за роста цен на жилье

Глава «Хорошей партии» (İyi Parti) Турции Мерал Акшенер призвала запретить продажу недвижимости иностранцам на фоне рекордного роста цен на жилье. Об этом сообщает местная газета T24.

«Наряду с повышением арендной платы, продолжающаяся проблема размещения жертв землетрясения вновь обратила взоры на продажу недвижимости иностранцам», — пишет газета.

По информации издания, в выходные председатель оппозиционной партии провела инспекцию в провинции Хатай, где обратила внимание на эту проблему. Отмечается, что правительство Турции «пока не предприняло никаких шагов по этому вопросу».

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года цены на жилье в Турции выросли на 8-10 процентов. Квартира в 60 квадратных метров в Анталье обойдется в 140 тысяч евро, в Стамбуле за аналогичный объект просят около 200 тысяч евро. Эксперты уточнили, что за год спрос на жилье в стране увеличился на 15-20 процентов.