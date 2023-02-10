В Турции подорожало жилье

Point Property Turk Estate: в январе 2023 года жилье в Турции подорожало на 8-10 процентов

В январе 2023 года цены на жилье в Турции выросли на 8-10 процентов. О подорожании недвижимости в разговоре с РИА Новости сообщили риелторы.

В компании Point Property Turk Estate уточнили, что в среднем динамика достигла 8-10 процентов. Квартира в 60 квадратных метров в Анталье обойдется в 140 тысяч евро, в Стамбуле за аналогичный объект просят около 200 тысяч евро.

Эксперты уточнили, что за год спрос на жилье в стране увеличился на 15-20 процентов. Динамика отличается в зависимости от региона. Среди иностранных покупателей наибольшей популярностью пользуются такие локации, как Стамбул, Анталья и Мерсин. По словам специалистов, на цены также повлияло введение в стране программы льготной ипотеки.

Ранее в компании Alanya Property Sales заявили, что по итогам 2022 года спрос на жилье в Стамбуле со стороны москвичей вырос более чем вдвое. Жители столицы в 2022 году стали интересоваться приобретением жилья в Стамбуле на 111,36 процента чаще по сравнению с предыдущим годом.