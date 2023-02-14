Во Франции сочли бессмысленными поставки истребителей на Украину

Politico: французский дипломат заявил, что Киев не вернет Донбасс и с сотней истребителей

Во Франции сочли бессмысленными поставки истребителей Киеву, передает Politico со ссылкой на дипломата.

«Главный вопрос: что они хотят делать с самолетами? Это неясно. Неужели они думают, что с 50 или сотней истребителей они смогут вернуть Донбасс?» — усомнился дипломат.

По его словам, на обучение украинских военных уйдет более шести месяцев, так что это не отвечает насущным потребностям. При этом он добавил, что некоторые страны могут передать Киеву истребители МиГ.