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14:15, 14 февраля 2023Мир

Во Франции сочли бессмысленными поставки истребителей на Украину

Politico: французский дипломат заявил, что Киев не вернет Донбасс и с сотней истребителей

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Во Франции сочли бессмысленными поставки истребителей Киеву, передает Politico со ссылкой на дипломата.

«Главный вопрос: что они хотят делать с самолетами? Это неясно. Неужели они думают, что с 50 или сотней истребителей они смогут вернуть Донбасс?» — усомнился дипломат.

По его словам, на обучение украинских военных уйдет более шести месяцев, так что это не отвечает насущным потребностям. При этом он добавил, что некоторые страны могут передать Киеву истребители МиГ.

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Виктория Кондратьева
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