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13:45, 14 февраля 2023Экономика

Турция частично приостановит импорт золота после землетрясений

Bloomberg: Турция приостановит импорт золота для смягчения последствий землетрясений

Фото: Luc Gnago / Reuters

Власти Турции решили частично приостановить импорт золота в рамках плана по смягчению экономических последствий землетрясений, передает со ссылкой на знакомого с ситуацией чиновника Bloomberg.

Агентство указывает, что Министерство казначейства и финансов Турции уже подготовило постановление, которое приостановит закупки золота из-за рубежа, относящиеся к категории «оплата наличными при получении товара».

При этом в самом ведомстве комментировать эту информацию отказались.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценила влияние землетрясений в Турции на отдых туристов из России.

В начале февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали сильнейшими с 1939 года. По последним данным, в результате трагедии погибли более 31 тысячи человек.

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Варвара Кошечкина
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