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09:59, 15 февраля 2023Из жизни

100-летняя предпринимательница раскрыла секрет своего успеха

100-летняя владелица ювелирного магазина из Канады раскрыла секрет своего успеха

Фото: calgary.ctvnews.ca

Предпринимательница из Канады отпраздновала 100-летний юбилей и раскрыла секрет счастливой жизни. Об этом сообщает CTV News.

Жительница Калгари, провинция Альберта, Кэтрин Томпкинс отметила знаменательную дату 10 февраля. Несмотря на солидный возраст, женщина живет в собственном доме и остается владелицей успешного ювелирного магазина. Томкинс вырастила семерых детей, а в 60 лет решила круто изменить жизнь и занялась бизнесом. «Я всегда интересовалась ювелирными изделиями, а тогда как раз подвернулся удачный случай купить несколько украшений и начать свое дело», — рассказала канадка.

Магазин Tompkins Jewellers она открыла в 1983 году, так что сейчас празднует не только собственную круглую дату, но 40-летие своего предприятия. Томпкинс считает, что для успеха в жизни и бизнесе необходимо получать удовольствие от того, что делаешь. «Нужно быть счастливым там, где ты в данный момент, и в деле, которым занимаешься. Тогда все получится. Если вы радости не испытываете, то у вас серьезные проблемы», — заявила долгожительница. Она также отметила, что юбилей магазина интересует ее куда больше собственного.

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Дочь Томпкинс Лиза, которая занимается делами Tompkins Jewellers с 2001 года, рассказала, что магазин матери стал источником вдохновения для многих канадских женщин. По ее словам, 40 лет назад подавляющее большинство владельцев ювелирных магазинов были мужчинами.

«Она не только начала дело с нуля в 60 лет, но и все делала сама, без помощи отца. Папа занимался чем-то другим, поэтому ее пример так вдохновляет», — сказала Лиза.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Вирджиния отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. Она заявила, что для долгой жизни нужно соблюдать только одно правило.

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Никита Савин
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