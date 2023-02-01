100-летняя женщина назвала самый простой способ прожить дольше

100-летняя жительница США раскрыла самый простой секрет долголетия

В США жительница штата Вирджиния отметила юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает WVVA.

Бетти Келли из города Тэзвелл отпраздновала день рождения 30 января в компании родных и друзей. Женщина пользуется большим уважение земляков, так как всегда активно участвовала в жизни родного города и многое сделала для его жителей. В частности, именно усилиями Келли был открыт пансионат для пожилых Heritage Hall, где теперь проживает и она сама, рассказала одна из ее родственниц.

Отвечая на вопрос о секрете своего долголетия, 100-летняя именинница назвала самый простой способ прожить подольше, которым сама воспользовалась. «Надо не умирать», — пошутила Келли.

В воскресенье 29 января в Heritage Hall состоялась большая вечеринка в честь долгожительницы, в которой участвовали более 40 ее родных, друзей и бывших коллег.

Ранее сообщалось, что в США 108-летняя жительница штата Калифорния отметила очередной день рождения и раскрыла причины своего долголетия. Она считает, что прожила так долго благодаря позитивному мышлению.