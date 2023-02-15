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13:24, 15 февраля 2023Мир

Лавров заявил о подготовке спецзаседания СБ ООН по взрывам на «Северных потоках»

Глава МИД России Лавров: СБ ООН обсудит взрывы на «Северных потоках» на спецзаседании
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Michael Sohn / AP

Россия обратилась в ООН с просьбой провести спецзаседание, посвященное взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», рассказал глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

«Готовим специальное заседание Совета Безопасности. Будем требовать найти какую-то форму расследования», — заявил министр. При этом он напомнил, что, как отмечал генсек ООН Антониу Гутерриш, у организации нет мандата на такие расследования. Впрочем, Москва с этим не согласна, подчеркнул Лавров.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября прошлого года. Оператор Nord Stream AG утверждает, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Как убежден Лавров, «Запад лжет России о терактах на российских газопроводах», как ранее лгал про Минские соглашения.

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Виктория Кондратьева
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