Еврокомиссия назначила примерную дату форума по санкциям против России

Глава ЕК фон дер Ляйен: после 20 февраля пройдет форум координаторов санкционной политики

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что на следующей неделе состоится форум координаторов санкционной политики с участием представителей стран ЕС и партнеров. Точная дата еще неизвестна, но уточняют, что это произойдет после 20 февраля, пишет ТАСС.

На форуме страны ЕС и партнеры будут обсуждать «усилия по реализации» санкционных мер. Другие подробности о встрече не сообщаются.

Ранее глава ЕК также рассказала, что ЕС может ввести новые санкции против России в рамках очередного пакета на сумму 11 миллиардов евро. Туда войдут ограничения на экспорт электроники, которая может быть использована в производстве беспилотников, а также торговое эмбарго к некоторым российским физлицам. Под санкции может попасть и Иран, указала она.