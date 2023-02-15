Россиянка отдохнула в Адлере и пожаловалась на неоправданно высокие цены

Читательница «Дзен» отдохнула в Адлере за 97 тысяч рублей и пожаловалась на низкий сервис

Российская туристка отдохнула в пансионате в Адлере и пожаловалась на низкий уровень сервиса и неоправданно высокие цены. Своим отзывом путешественница поделилась с порталом «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что уже отдыхала в пансионате «Изумруд» три года назад по бюджетной путевке. Тогда девушке понравились отличная лечебная база и питание. «Решили вернуться в этом году, путевку покупали сами у туроператора, — отметила она. — Две недели для меня и сына 14 лет обошлись в 97 тысяч рублей».

Читательница портала отметила, что в стоимость тура не были включены лечебные процедуры, а только общая программа, осмотр врача, бассейн и трехразовое питание. «Питание хорошее, но раньше было лучше, — добавила россиянка. — Еда всегда была лечебной, домашней, как в пионерлагере, но ассортимент сильно поубавился по сравнению с прошлой поездкой».

По словам туристки, бассейн в пансионате хороший, однако часы свободного посещения ограничены. Более того, очень часто его закрывали на занятия детских групп. «В часы свободного посещения очень много народу, не расслабиться и спокойно не поплавать — шум, гам, постоянный галдеж, — пояснила она. — Люди как будто пришли не плавать, а поговорить и посмеяться».

Отдыхающая также подчеркнула, что больше половины тренажеров в спортзале можно использовать только с тренером по специальной программе, а еще треть просто сломана. «За такие деньги лучше поехать отдохнуть в Турцию, — резюмировала она. — А за лечением же лучше ехать в пансионаты и санатории Минеральных Вод. Там высокий уровень сервиса, много развлечений и бюджетных экскурсий».

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