Командир «Ахмата» выразил надежду вернуться на фронт после попытки отравления

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил Кадырову, что надеется вскоре вернуться на фронт

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов из госпиталя поговорил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по видеосвязи и выразил надежду вскоре вернуться на фронт после попытки отравления. Видео опубликовано в Telegram-канале Кадырова.

«Когда за моей спиной такая поддержка, что со мной может случиться? У нас много недоделанных дел еще впереди, поэтому, Рамзан Ахматович, врагам можем сказать — не дождутся», — заявил Алаудинов.

Кадыров в свою очередь пообещал отомстить за попытку отравления командира. В подписи к видео он отметил, что командир «Ахмата» проходит стационарное лечение и останется в клинике до его завершения, несмотря на отличное самочувствие.

Глава Чечни выразил надежду на скорейшее возвращение Алаудинова в зону спецоперации, поскольку его основной талант заключается в умении координировать действия бойцов и добиваться значительных результатов.

Ранее Кадыров рассказал, что командира отряда специального назначения «Ахмат» пытались отравить через письмо. По его словам, Алаудинов вовремя понял, что подвергся попытке покушения.

