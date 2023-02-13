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12:44, 13 февраля 2023Россия

Кадыров раскрыл детали попытки отравления Апти Алаудинова

Глава Чечни Кадыров: командира «Ахмата» Алаудинова пытались отравить через письмо

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Командира отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинова пытались отравить через письмо. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия 1», которое было показано в передаче «60 минут». Трансляция ведется на портале «Смотрим».

По словам Кадырова, Алаудинов вовремя понял, что подвергся попытке покушения.

«Хорошо, что он вовремя узнал, что это отравленная бумага», — раскрыл детали инцидента Кадыров.

О том, что это было за письмо, кто был его отправителем, и какой именно токсин использовался в попытке покушения, Кадыров не уточнил.

Алаудинов ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел по Чеченской Республике. Политик награжден званием Героя России, после начала СВО он регулярно комментирует происходящее на фронте.

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Марк Леонов
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