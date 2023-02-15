Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:03, 15 февраля 2023Ценности

Названы самые безвкусные модели нижнего белья

Модный редактор Клемми Филдсенд назвала нижнее белье с красным кружевом самым безвкусным

Модный редактор портала The Sun Клемми Филдсенд назвала самые безвкусные модели нижнего белья. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в данный список попали комплекты, оформленные стразами, тематическими декоративными элементами и красным кружевом. В последнем случае эксперт посоветовала сделать выбор в пользу белья черного цвета, изготовленного при этом из шелка. «Красное кружевное нижнее белье неоригинально, а также неудобно. Его следует избегать, потому что ничто так не говорит о несексуальности, как сыпь по всему телу от дешевого и зудящего кружева», — объяснила она.

Кроме того, Филдсенд призвала читательниц отказаться от трусов с высокой посадкой. Данный предмет гардероба она предложила заменить на варианты с высоким вырезом на бедре и стринги. Вдобавок журналистка назвала нижнее белье с корсетом и шнуровкой. «Эти сложные комплекты с лентами не только долго надеваются, но и снимаются, что убивает все настроение», — объяснила автор материала.

В июле 2022 года специалист по подбору нижнего белья Никола Крук раскрыла настоящий срок службы бюстгальтеров. Эксперт рассказала, что в совокупности время эксплуатации изделия должно составлять 30 дней. По ее словам, по истечении указанного периода вещь утрачивает эластичность и перестает выполнять поддерживающую функцию, поэтому становится непригодной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Журналист рассказал о решении Байдена «дать немцам замерзнуть» ради Украины
Названы самые безвкусные модели нижнего белья
Астроном допустил создание космической системы ПВО против метеоритов
Стало известно об уничтожении украинской бронетехники при штурме Артемовска
В США рассказали об отсутствии у Байдена плана подрыва «Северных потоков»
В Британии рассказали о поворотном моменте в конфликте на Украине
В России заявили о желании Польши забрать часть Украины
Херш назвал причину подрыва «Северных потоков» США
В США рассказали о переносе Байденом срока подрыва «Северных потоков»
Польша обвинила Германию в начале спецоперации России на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.