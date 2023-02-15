Названы самые безвкусные модели нижнего белья

Модный редактор Клемми Филдсенд назвала нижнее белье с красным кружевом самым безвкусным

Модный редактор портала The Sun Клемми Филдсенд назвала самые безвкусные модели нижнего белья. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в данный список попали комплекты, оформленные стразами, тематическими декоративными элементами и красным кружевом. В последнем случае эксперт посоветовала сделать выбор в пользу белья черного цвета, изготовленного при этом из шелка. «Красное кружевное нижнее белье неоригинально, а также неудобно. Его следует избегать, потому что ничто так не говорит о несексуальности, как сыпь по всему телу от дешевого и зудящего кружева», — объяснила она.

Кроме того, Филдсенд призвала читательниц отказаться от трусов с высокой посадкой. Данный предмет гардероба она предложила заменить на варианты с высоким вырезом на бедре и стринги. Вдобавок журналистка назвала нижнее белье с корсетом и шнуровкой. «Эти сложные комплекты с лентами не только долго надеваются, но и снимаются, что убивает все настроение», — объяснила автор материала.

В июле 2022 года специалист по подбору нижнего белья Никола Крук раскрыла настоящий срок службы бюстгальтеров. Эксперт рассказала, что в совокупности время эксплуатации изделия должно составлять 30 дней. По ее словам, по истечении указанного периода вещь утрачивает эластичность и перестает выполнять поддерживающую функцию, поэтому становится непригодной.