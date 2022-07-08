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Специалист по подбору нижнего белья раскрыла настоящий срок службы бюстгальтеров

Специалист по подбору нижнего белья Никола Крук: срок службы бюстгальтеров — 30 дней

Фото: Katherine Kromberg / Unsplash

Специалист по подбору нижнего белья Никола Крук раскрыла настоящий срок службы бюстгальтеров. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Эксперт заявила, что ответ на вопрос о том, сколько прослужит данный предмет гардероба, может шокировать зрителей. Затем она призналась, что в совокупности время эксплуатации изделия должно составлять 30 дней. По ее словам, по истечении указанного периода вещь утрачивает эластичность и перестает выполнять поддерживающую функцию, поэтому становится непригодной.

Однако другие пользователи соцсети не согласились с автором видео, возразив, что готовы использовать бюстгальтеры дольше. «Я ношу один уже семь лет», «Я надеваю свой каждый день, и прошло уже точно больше месяца», «Если я потрачу на бра 30 фунтов стерлингов [2300 рублей], я буду носить его как минимум год», — прокомментировали они.

В июне Крук назвала ошибки, которые совершают женщины, надевая бюстгальтер. Эксперт посоветовала не надевать изделие через голову или ноги, дотягивая его до груди. Кроме того, Крук призвала не переворачивать бра вокруг тела, предварительно застегнув его спереди, так как это может испортить бюстгальтер из-за деформации чашек.

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Алина Гостева
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