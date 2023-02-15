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04:45, 15 февраля 2023Россия

Командир «Ахмата» раскрыл подробности попытки отравления

Командир «Ахмата» Алаудинов рассказал Кадырову подробности попытки отравления
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Кадр: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов побеседовал по видеосвязи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и раскрыл подробности своего отравления. Видео опубликовано в Telegram-канале Кадырова.

По словам офицера, 8 февраля прибыл курьер с пакетом. Адъютант забрал его и передал Алаудинову. «Получилось так, что пацаны молодые, они этих вещей не знают. Они взяли у него этот конверт, занесли, вскрыли и отдали мне его в руки. Я только начал читать бумагу оттуда — и сразу почувствовал резкий запах», — рассказал он.

Командир «Ахмата» отметил, что он и оба адъютанта сразу убрали письмо обратно в пакет и тщательно промыли руки, однако через полтора часа все трое ощутили недомогание и были госпитализированы.

Ранее Кадыров сообщил, что командира отряда специального назначения «Ахмат» пытались отравить через письмо. По его словам, Алаудинов вовремя понял, что подвергся попытке покушения.

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Марина Совина
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