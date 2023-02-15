Украинские СМИ сообщили о вывозе архивов из Артемовска

Украинские СМИ сообщили о вывозе архивов госучреждений в Артемовске

Украинские власти начали вывозить архивы государственных учреждений в Артемовске, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Журналисты ссылаются на появившееся в социальных сетях видео, на котором в микроавтобус грузят документы из городского управления образования и пенсионного фонда. Их перебрасывают через разбитое окно пачками и складируют в автомобиле.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что перспектив отступления Вооруженных сил Украины из Артемовска пока нет. Он отметил, что противник не будет сдавать позиции без боя.