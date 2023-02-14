В ДНР оценили возможность отступления ВСУ из Артемовска

Пушилин заявил, что перспектив оставления Артемовска украинскими военными пока нет

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что перспектив отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (украинское название Бахмут) пока нет. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин оценил возможность оставления города украинскими войсками и отметил, что противник не будет сдавать позиции без боя. Он также отметил, что Киев предсказуемо перекрыл въезд в город для посторонних лиц.

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сообщил, что Киев перебрасывает подкрепление к Артемовску.

В настоящее время идут бои за село Прасковиевка, расположенное на северных окраинах Артемовска. Его взятие позволит отрезать группировку ВСУ от последнего пути снабжения, утверждает Пушилин.