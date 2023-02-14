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13:31, 14 февраля 2023Бывший СССР

Пушилин заявил о боях за Парасковиевку

Глава ДНР Пушилин: взятие Парасковиевки лишит ВСУ последнего пути снабжения в Артемовск

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За Парасковиевку, село, расположенное на северных окраинах Артемовска (украинское название — Бахмут), идут бои, его взятие позволит отрезать группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе от последнего пути снабжения. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости.

«Этот населенный пункт позволяет уже в свою очередь выходить и перекрывать дорогу на Часов Яр, это последняя дорога снабжения. Там сейчас уже идут ожесточенные бои», — сказал Пушилин, отметив, что бои за Парасковиевку стали возможны после взятия Красной Горы.

Накануне военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что участь украинской группировки в этом селе предрешена. Пути отхода для 1,5 тысяч солдат ВСУ из Парасковиевки отрезаны.

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Алевтина Запольская
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