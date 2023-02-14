Военкор заявил об окружении 1,5 тысячи украинских солдат под Артемовском

Военкор Поддубный заявил об окружении 1,5 тысячи солдат ВСУ на севере Артемовска

Российские войска перерезали пути отхода частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Парасковиевке, селе, расположенном на северных окраинах Артемовска, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

«Участь украинского гарнизона, засевшего в Парасковиевке фактически предрешена. По сообщениям с мест, противник, а это подразделения 125-й бригады теробороны, 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ, практически окружен», — написал военкор.

Ранее военкор проекта WarGonzo сообщил, что удержание позиций в Парасковиевке равносильно самоубийству для ВСУ. Село оказалось отрезано от основных путей сообщения с главными украинскими силами.