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12:40, 14 февраля 2023Бывший СССР

Военкор заявил об окружении 1,5 тысячи украинских солдат под Артемовском

Военкор Поддубный заявил об окружении 1,5 тысячи солдат ВСУ на севере Артемовска

Фото: РИА Новости

Российские войска перерезали пути отхода частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Парасковиевке, селе, расположенном на северных окраинах Артемовска, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

«Участь украинского гарнизона, засевшего в Парасковиевке фактически предрешена. По сообщениям с мест, противник, а это подразделения 125-й бригады теробороны, 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ, практически окружен», — написал военкор.

Ранее военкор проекта WarGonzo сообщил, что удержание позиций в Парасковиевке равносильно самоубийству для ВСУ. Село оказалось отрезано от основных путей сообщения с главными украинскими силами.

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Алевтина Запольская
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