WarGonzo: удержание позиций вблизи Артемовска равносильно самоубийству для ВСУ

Удержание позиций в селе Парасковиевка вблизи Артемовска (украинское название — Бахмут) равносильно самоубийству для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщает военкор проекта WarGonzo.

«А вот севернее после взятия Красной Горы, похоже, [бойцы частной военной компании] ЧВК "Вагнер" решили вопрос и с Парасковиевкой. К северо-западу от этого населенного пункта "оркестранты" перерезали трассу М-03. Теперь удерживать позиции в Парасковиевке для украинской армии равносильно самоубийству», — сказано в тексте.

Уточняется, что с востока российские силы ведут огонь по ВСУ с высот, а с запада замыкают «кольцо окружения». Кроме того, военные ЧВК к северо-западу от Соледара вплотную подошли к селу Васюковка, пишет WarGonzo. Отмечается, что на юго-восточных окраинах Угледара проходят ожесточенные встречные бои. Также боевые действия продолжаются в западной части города Марьинка.

13 февраля Минобороны России доложило о взятии под контроль населенного пункта Красная Гора в Донецкой народной республике (ДНР). Штурм велся при огневой поддержке ракетных войск. Помимо этого, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин отметил, что Красная Гора является одним из ключевых пунктов для контроля за подходами к Артемовску.