Спикер МО Конашенков: Россия взяла под контроль населенный пункт Красная Гора в ДНР

Добровольцы штурмовых подразделений взяли под контроль населенный пункт Красная Гора в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил официальный спикер Минобороны России (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя МО, штурм населенного пункта велся при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов (...) освободили населенный пункт Красная Гора», — сообщил Конашенков и отметил, что на донецком направлении за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 150 солдат. Кроме того, он отметил, что в ходе боев ВСУ потеряли и несколько единиц техники: четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.

31 января на донецком направлении Россия взяла под полный контроль населенный пункт Благодатное. В боях за него также участвовали добровольцы штурмовых отрядов.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неизменности планов спецоперации, несмотря на поставки Западом вооружения Киеву.