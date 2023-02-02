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10:27, 2 февраля 2023Россия

Россиянка переехала на машине мужа, протаранила чужое авто и попала на видео

В Новгороде женщина избила и переехала на машине мужа, а затем протаранила чужое авто

В Нижнем Новгороде женщина переехала мужа на собственном автомобиле, а затем протаранила припаркованное авто. Кадры случившегося публикует Telegram-канал Ni Mash.

На них видно, как белый автомобиль, двигаясь задним ходом, переезжает ноги лежащего на асфальте мужчины. Когда к автомобилю подходит другой россиянин и пытается вытащить пострадавшего из-под колес автомобиля, его тоже переезжает машина. Впоследствии разъяренная россиянка несколько раз разгоняется и таранит стоящий на парковке автомобиль.

По данным авторов канала, до наезда на мужа женщина его избила. Неизвестно, что послужило причиной этого. У пострадавшего россиянина диагностировали травму лодыжки, он уже находится дома.

Ранее в Красноярском крае женщина избивала полуторагодовалого ребенка-инвалида в отместку бывшему мужу. Россиянка также снимала это на видео и отправляла отцу ребенка.

Анастасия Шейкина
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