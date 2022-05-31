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Россиянка избивала ребенка-инвалида в отместку бывшему мужу

В Красноярском крае мать избивала полуторагодовалого ребенка-инвалида в отместку экс-мужу

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Жительница Красноярского края избивала полуторагодовалого ребенка-инвалида в отместку бывшему мужу. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Россиянка снимала издевательства на видео и отправляла отцу ребенка. Прокуратура нашла в соцсетях два ролика, на которых жительница Красноярского края бьет малыша по телу и матерится. На одном из них она истязает лежащего ребенка, на втором — бьет, когда он стоит около тарелки.

Женщину уже нашли, она проживает с двумя малолетними детьми. Россиянка не стала отрицать, что избивала ребенка, страдающего сердечным заболеванием. По ее словам, с отцом мальчика у нее сложились неприязненные отношения после развода.

В красноярской прокуратуре добавили, что дети изъяты у матери и помещены в учреждение здравоохранения для прохождения обследования. Женщину намерены лишить родительских прав.

Ранее в Тверской области женщина до смерти избила грудную дочь из-за плача в ночное время.

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Анна Щербакова
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