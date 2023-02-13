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16:40, 13 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о скорой сдаче украинского гарнизона в Артемовске

Советник Пушилина назвал Красную гору ключевым пунктом для подхода к Артемовску

Фото: РИА Новости

Населенный пункт Красная гора, о взятии которого объявило Минобороны России, является одним из ключевых пунктов для контроля за подходами к Артемовску. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, сообщает ТАСС.

По его словам, украинское командование понимает, что гарнизон в Артемовске обречен и скоро сдастся. «Красная Гора — один из ключевых населенных пунктов для увеличения контроля за подходами к Артемовску, и, соответственно, это ключ к дальнейшему наступлению и овладению городом», — подчеркнул он.

Гагин также отметил, что вскоре российская артиллерия «будет дотягиваться» до дороги Часов Яр – Артемовск.

Ранее официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что добровольцы штурмовых подразделений взяли под контроль населенный пункт Красная Гора в ДНР. По его словам, штурм населенного пункта велся при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

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Варвара Кошечкина
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