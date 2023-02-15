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17:25, 15 февраля 2023Бывший СССР

Арестович назвал ненависть к русскому языку психологическим отклонением

Экс-советник ОП Арестович назвал неприязнь к русскому языку психологическим отклонением
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Evgen Kotenko / ukrinformKeystone Press Agency / Globallookpress.com

Ненависть к русскому языку представляет собой тяжелое психологическое отклонение. С таким заявлением в Telegram выступил экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Объясняю, почему "русский язык — язык агрессора" — это психологическое отклонение. Приписывание русскому языку агрессивности к украинской идентичности как самосвойственного признака — неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием, являющееся квалифицирующим признаком тяжелого психического расстройства», — написал Арестович.

Он также отметил, что достаточно хотя бы одного носителя русского языка, который признает украинский язык и культуру, чтобы утверждать, что связи между использованием русского языка и агрессивностью нет. По его словам, таких носителей миллионы.

Ранее стало известно, что украинские библиотеки в рамках «дерусификации» за год уничтожили около 20 миллионов книг на русском языке. Также с полок пропали произведения авторов, поддержавших российскую спецоперацию.

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Алевтина Запольская
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