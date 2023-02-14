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15:29, 14 февраля 2023Бывший СССР

На Украине за год уничтожили 20 миллионов книг на русском языке

Украинские СМИ заявили об уничтожении 20 миллионов книг на русском в библиотеках страны

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Украинские библиотеки в рамках «ерусификации за год уничтожили около 20 миллионов книг на русском языке, передает украинский телеканал 5.ua.

Также с полок пропали произведения авторов, поддержавших российскую спецоперацию. А также книги, напечатанные в подсанкционных издательствах и призывающие к межнациональной и религиозной вражде», — говорится в материале канала.

6 февраля замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук сообщила, что на Украине в ходе программы по дерусификации библиотек уничтожили около 11 миллионов книг на русском языке.

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Василий Мека
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