На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке

Депутат Рады Кравчук заявила об уничтожении на Украине 11 миллионов книг на русском языке

На Украине в ходе программы по «дерусификации библиотек» уничтожили около 11 миллионов книг на русском языке, заявила замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук. Ее слова передает РИА Новости.

«На Украине продолжается дерусификация библиотек. По состоянию на ноябрь прошлого года в публичных библиотеках около 19 миллионов экземпляров книг было списано, из них примерно 11 миллионов на русском языке», — сказала депутат.

Она также сообщила, что в настоящий момент в украинских библиотеках около 44 процентов книг на русском языке, а остальные — на украинском или языках европейских стран. По ее мнению, это «печальное соотношение» и его необходимо наращивать в пользу украинских книг.

В конце января уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что студентам в украинских университетах следует отказаться от употребления русского языка в стенах высших учебных заведений.