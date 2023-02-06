Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:07, 6 февраля 2023Бывший СССР

На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке

Депутат Рады Кравчук заявила об уничтожении на Украине 11 миллионов книг на русском языке

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

На Украине в ходе программы по «дерусификации библиотек» уничтожили около 11 миллионов книг на русском языке, заявила замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук. Ее слова передает РИА Новости.

«На Украине продолжается дерусификация библиотек. По состоянию на ноябрь прошлого года в публичных библиотеках около 19 миллионов экземпляров книг было списано, из них примерно 11 миллионов на русском языке», — сказала депутат.

Она также сообщила, что в настоящий момент в украинских библиотеках около 44 процентов книг на русском языке, а остальные — на украинском или языках европейских стран. По ее мнению, это «печальное соотношение» и его необходимо наращивать в пользу украинских книг.

В конце января уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что студентам в украинских университетах следует отказаться от употребления русского языка в стенах высших учебных заведений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1498
Кайли Дженнер в бикини стала объектом насмешек в сети из-за обуви
Встречающих экипаж российского ледокола белых медведей сняли на видео
Конкурент России неожиданно повысил цены на нефть для Азии, Европы и США
Молодого россиянина осудят за убийство со съедением языка жертвы в 2020 году
Беременная женщина попала в пробку по дороге в роддом и родила в машине
Стало известно о беспрецедентной помощи Израиля Сирии по просьбе России
Названа возможная замена Инны Чуриковой в спектаклях «Ленкома»
В Турции начался сильный пожар из-за землетрясения
Описан риск покупки видеокарты у майнера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.