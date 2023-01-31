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16:15, 31 января 2023Бывший СССР

На Украине захотели запретить русский язык в университетах

Языковой омбудсмен Украины Креминь предложил запретить русский язык в университетах

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Студентам в украинских университетах следует отказаться от употребления русского языка в стенах высших учебных заведений. С таким предложением выступил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь, пишет РИА Новости.

Языковой омбудсмен привел в пример Киево-Могилянскую академию, одно из старейших высших учебных заведений на Украине, где 27 января объявили о запрете говорить на русском языке в стенах учреждения, так как преподавание на русском не ведется уже давно.

«Закон о высшем образовании предполагает автономизацию высших учебных заведений, поэтому они должны были давно принять для себя аналогичные или такие же решения», — заключил Креминь. Он объяснил такую политику усилением роли украинского языка и его присутствия в повседневной жизни.

Ранее заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что в республике решили убрать из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения о героизме русских солдат. По его мнению, произведение воспевает «оркские войска».

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Варвара Кошечкина
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