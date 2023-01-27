В одном из старейших вузов Украины запретили говорить на русском языке

Администрация Киево-Могилянской академии запретила говорить на русском языке

Администрация Киево-Могилянской академии, одного из старейших высших учебных заведений на Украине, запретила говорить на русском языке в стенах учреждения, об этом сообщил бывший вице-премьер Украины и член наблюдательного совета вуза Геннадий Зубко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и межличностного общения», — подчеркнул он, отметив, что речь идет о преподавателях, студентах, административном персонале.

Зубко добавил, что эта норма была закреплена в правилах внутреннего распорядка, утвержденных на 40-й сессии Академической конференции университета.

В октябре 2022 года на Украине впервые оштрафовали человека за нарушение закона о государственном языке. Им стал доцент Национального авиационного университета после того, как кто-то из студентов написал на преподавателя донос: там говорилось, что он вел пары не на украинском.

