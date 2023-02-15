В ЛНР заявили о карательных мерах в ВСУ под Артемовском

Марочко заявил, что командование ВСУ применяет карательные меры к солдатам под Артемовском

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяет карательно-репрессивные меры к солдатам, которые не выполняют приказы. О ситуации в частях ВСУ под Артемовском (украинское название — Бахмут) рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«В районе населенного пункта Артемовск, командный состав ВФУ (Вооруженные формирование Украины — прим. «Ленты.ру»), усилил карательно-репрессивные меры в отношении подчиненных за невыполнение приказов и самовольное оставление позиций», — заявил он.

Марочко уточнил, что начала активно применяться практика избиений, «вплоть до летального исхода». Военных ВСУ сажают в импровизированный карцер, где держат длительное время без света, воды и еды, добавил он. По его словам, также создаются штурмовые подразделения «из разряда штрафников (одноразовые бойцы)», их заставляют атаковать хорошо укрепленные российские позиции. Марочко подчеркнул, что эти группы несут до 70 процентов потерь личного состава.

14 февраля подполковник ЛНР в отставке заявил о бегстве бойцов украинской армии под Артемовском. Как утверждает Марочко, это является результатом успешных наступательных действий штурмовых подразделений российских военных. Военнослужащие ВСУ покидают позиции без приказов командования, так как их действия носят хаотичный характер, отметил он.