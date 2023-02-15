Военкор объяснил длительную осаду Артемовска

Военкор Сладков объяснил длительную осаду Артемовска отсутствием выбора для бойцов ВСУ

Военные Украины вынуждены удерживать Артемовск (украинское название Бахмут) из-за выгодной позиции и отсутствия выбора: сдаться в плен или отказаться идти в бой. Длительную осаду города объяснил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

«В общем, не выполнить приказ — это с большой долей вероятности больше не увидеть ни дом, ни семью. Можно, конечно, сдаться в плен. Но обстоятельства ведь тоже проверят, и из плена потом может быть лучше и не возвращаться. Да и сдаться в плен не так просто, не один же на позиции сидишь», — заявил он. Военкор уточнил, что для сдачи в плен нужно хорошо обороняться, пока не убьют нужное количество из подразделения, потому что другие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут выстрелить в спину военному, который принял такое решение.

Как утверждает Сладков, успешная оборона увеличивает шансы на выживание. По его словам, в советском промышленном городе намного удобнее обороняться и уходить из квартала в квартал. «Поэтому украинский солдат сидит на лучших возможных позициях, с которых отступит на аналогичные», — сказал он. Сладков отметил, что бойцу ВСУ нет смысла бежать в поля, где у него намного больше шансов умереть. Также военкор напомнил о больших сроках тюремного наказания на Украине за отказ идти в бой.

Ранее сообщалось о применении карательно-репрессивных мер под Артемовском к бойцам ВСУ, которые не выполняют приказы. Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что военных избивают, «вплоть до летального исхода», сажают в импровизированный карцер, где держат длительное время без света, воды и еды.