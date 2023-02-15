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13:08, 15 февраля 2023Бывший СССР

Президент Киргизии прокомментировал отъезд Атамбаева из страны

Президент Киргизии Жапаров заявил, что власти страны не могли повлиять на отъезд Атамбаева

Фото: Hannah McKay / Getty Images

Решение об освобождении экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева принял суд, исполнительная власть страны не могла никак повлиять на это, заявил глава республики Садыр Жапаров. Его слова приводит РИА Новости.

«Если решение принято судом и правоохранительными органами, значит, мы должны подчиниться этому решению. Прежде всего, нам нужно научиться жить, подчиняясь законам», — сказал Жапаров.

Он также заявил, вспомнив Коран, что не пожелал бы оказаться в тюрьме даже своему врагу. «Мы также должны уметь прощать. Если мы будем на праведном пути, то все наши дела непременно пойдут в гору», — объяснил глава республики.

Днем 14 февраля Атамбаева выпустили из 27-й исправительной колонии. На следующее утро экс-глава Киргизии вместе с младшим сыном Кадыром вылетел в Дубай, а оттуда планирует направиться в Испанию для прохождения медицинского обследования.

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Алевтина Запольская
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