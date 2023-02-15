Упавший с 70-метровой скалы в Азии турист выжил благодаря бананам

В Таиланде турист случайно упал со смотровой площадки и приземлился на банановые листья

В тайской провинции Пхетчабун местный турист случайно упал со смотровой площадки и выжил благодаря банановым листьям и густой траве, которые смягчили его приземление. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел на смотровой площадке парка Пху Тхап Бурк — излюбленной природной достопримечательности азиатских туристов. Местный путешественник, имя которого не раскрывается, попросил рядом стоящего подростка сфотографировать его на живописном фоне: когда мужчина искал идеальное место, он оступился и упал с 70-метровой скалы.

Свидетели происшествия тут же сообщили об этом спасателям. Несмотря на сложный рельеф местности, экстренные службы быстро прибыли на место падения и были удивлены, обнаружив туриста живым и без серьезных травм. Предполагается, что мужчину спасла мягкая подушка из банановых листьев и густой травы. Пострадавшему оказали первую помощь и отправили в больницу для дальнейшего осмотра.

Ранее в январе на Бали автомобиль с тремя российскими туристами упал в овраг глубиной 25 метров — водитель не справился с управлением транспортным средством из-за отказа тормозов. Тем не менее все пассажиры и водитель выжили, отделавшись легкими травмами.