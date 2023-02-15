Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:35, 15 февраля 2023Путешествия

Упавший с 70-метровой скалы в Азии турист выжил благодаря бананам

В Таиланде турист случайно упал со смотровой площадки и приземлился на банановые листья

Фото: Shutterstock

В тайской провинции Пхетчабун местный турист случайно упал со смотровой площадки и выжил благодаря банановым листьям и густой траве, которые смягчили его приземление. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел на смотровой площадке парка Пху Тхап Бурк — излюбленной природной достопримечательности азиатских туристов. Местный путешественник, имя которого не раскрывается, попросил рядом стоящего подростка сфотографировать его на живописном фоне: когда мужчина искал идеальное место, он оступился и упал с 70-метровой скалы.

Свидетели происшествия тут же сообщили об этом спасателям. Несмотря на сложный рельеф местности, экстренные службы быстро прибыли на место падения и были удивлены, обнаружив туриста живым и без серьезных травм. Предполагается, что мужчину спасла мягкая подушка из банановых листьев и густой травы. Пострадавшему оказали первую помощь и отправили в больницу для дальнейшего осмотра.

Ранее в январе на Бали автомобиль с тремя российскими туристами упал в овраг глубиной 25 метров — водитель не справился с управлением транспортным средством из-за отказа тормозов. Тем не менее все пассажиры и водитель выжили, отделавшись легкими травмами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Европа накопила слишком много газа
Овечкин обратился к фанатам после сообщения о смерти отца
Путин высказался о цифровом паспорте
Назван обладатель самого крупного лотерейного выигрыша в истории
Блогерша раскрыла правильный порядок развешивания одежды для ее быстрой сушки
В окружении Костомарова назвали его состояние крайне нестабильным
НАТО передаст Украине танков на несколько бригад
Названы особенности экспортной версии ЗРС «Витязь»
В Москве отец убил бывшего возлюбленного своей дочери и попал под следствие
Упавший с 70-метровой скалы в Азии турист выжил благодаря бананам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.