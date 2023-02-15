Сильвио Берлускони сделал заявление по Украине

Бывший премьер Италии Берлускони призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал к дипломатическому решению украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальное заявление политика.

Экс-глава правительства выразил поддержку Киеву. По его словам, путем дипломатического урегулирования может стать «план Маршалла» Запада по восстановлению страны. «Я всегда был на стороне украинского народа и мира. Я выступаю за скорейшее дипломатическое решение», — сделал заявление бывший премьер.

Ранее Берлускони призвал Вашингтон предложить Киеву многомиллиардный план восстановления страны в обмен на окончание боевых действий. Он осудил политику украинского президента Владимира Зеленского, подчеркнув, что если бы тот «прекратил нападать на две автономные республики Донбасса», то спецоперация бы не началась.