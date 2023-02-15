Боящимся раскрыть партнеру количество бывших любовников женщинам дали совет

Сексолог Кокс посоветовала женщинам не называть партнеру количество бывших любовников

Женщинам с большим сексуальным опытом не стоит называть постоянному партнеру точное количество бывших любовников, так как в данном случае цифры не имеют значения, полагает сексолог Трэйси Кокс. Такой совет она дала в своей колонке в издании Daily Mail.

К Кокс обратилась анонимная читательница, боящаяся, что друзья могут случайно раскрыть подробности ее бурной интимной жизни в прошлом. Она призналась, что у нее было много любовников и связей на одну ночь, но в настоящее время она состоит в серьезных отношениях с замечательным партнером, который никогда не спрашивал ее о предыдущем сексуальном опыте.

В ответ на письмо сексолог заявила, что любовные связи женщины до того, как она встретила своего нынешнего партнера, никого не касаются. Ее мужчина прекрасно это понимает, раз никогда не спрашивал об этом. Кокс посоветовала не сообщать ему точное число бывших партнеров, так как цифры не имеют значения без знания обстоятельств, стоящих за ними.

Двадцать любовников — звучит много, но это не так, если вам 35 лет и большую часть жизни вы были одиноки. Если же вы вышли замуж в 19 и все еще остаетесь в браке — это совсем другой сценарий Трэйси Кокс сексолог

Кокс также отметила, что друзьям женщины незачем саботировать ее текущие отношения. Если же они случайно отпустят при ее избраннике неуместный комментарий о его высоком номере в списке ее любовных увлечений, можно просто отшутиться и сменить тему.

Если позднее ваш партнер спросит о количестве бывших любовников наедине, поинтересуйтесь у него, что именно он хотел бы знать. Скажите ему, что вы прошли через период сексуального исследования и это устраивало вас в то время. В то же время он уже знает обо всех значимых мужчинах в вашей жизни Трэйси Кокс сексолог

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