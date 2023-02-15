Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:50, 15 февраля 2023Забота о себе

Боящимся раскрыть партнеру количество бывших любовников женщинам дали совет

Сексолог Кокс посоветовала женщинам не называть партнеру количество бывших любовников

Фото: unsplash

Женщинам с большим сексуальным опытом не стоит называть постоянному партнеру точное количество бывших любовников, так как в данном случае цифры не имеют значения, полагает сексолог Трэйси Кокс. Такой совет она дала в своей колонке в издании Daily Mail.

К Кокс обратилась анонимная читательница, боящаяся, что друзья могут случайно раскрыть подробности ее бурной интимной жизни в прошлом. Она призналась, что у нее было много любовников и связей на одну ночь, но в настоящее время она состоит в серьезных отношениях с замечательным партнером, который никогда не спрашивал ее о предыдущем сексуальном опыте.

Материалы по теме:
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Наш мозг ведет себя странно» Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
«Наш мозг ведет себя странно»Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
13 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

В ответ на письмо сексолог заявила, что любовные связи женщины до того, как она встретила своего нынешнего партнера, никого не касаются. Ее мужчина прекрасно это понимает, раз никогда не спрашивал об этом. Кокс посоветовала не сообщать ему точное число бывших партнеров, так как цифры не имеют значения без знания обстоятельств, стоящих за ними.

Двадцать любовников — звучит много, но это не так, если вам 35 лет и большую часть жизни вы были одиноки. Если же вы вышли замуж в 19 и все еще остаетесь в браке — это совсем другой сценарий

Трэйси Кокссексолог

Кокс также отметила, что друзьям женщины незачем саботировать ее текущие отношения. Если же они случайно отпустят при ее избраннике неуместный комментарий о его высоком номере в списке ее любовных увлечений, можно просто отшутиться и сменить тему.

Если позднее ваш партнер спросит о количестве бывших любовников наедине, поинтересуйтесь у него, что именно он хотел бы знать. Скажите ему, что вы прошли через период сексуального исследования и это устраивало вас в то время. В то же время он уже знает обо всех значимых мужчинах в вашей жизни

Трэйси Кокссексолог

Ранее психотерапевт Евгений Фомин подсказал россиянам способ разорвать отношения с женщиной-абьюзером. Такие отношения нужно рвать по-живому, несмотря на то что будет больно, уверен он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Землетрясения в Турции и Сирии признали самыми сильными за столетие
Озвучен способ снижения синдрома отмены у зависимых от кофеина
Норвегия ответила на обвинения в провокации против России
Россиянина приговорили к исправительным работам за случайное убийство младенца
12-летний подросток обварил голову кипятком в школе в Петербурге
В Госдуме оценили необходимость запрета на браки россиян с иностранцами
Российские школьники по заказу рассылали ложные сообщения о минировании детсадов
Россияне разлюбили наличные
Пентагон заказал производство 155-мм снарядов для ВСУ
100-летняя предпринимательница раскрыла секрет своего успеха
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.