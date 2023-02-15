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20:43, 15 февраля 2023Среда обитания

Названы округа Москвы с самым дешевым жильем бизнес-класса

«БЕСТ-Новострой»: округом Москвы с самыми дешевыми новостройками бизнес-класса стал ЮВАО

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В феврале 2023 года округом Старой Москвы с наиболее бюджетными новостройками бизнес-класса оказался Юго-Восточный (ЮВАО). Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «БЕСТ-Новострой».

По данным экспертов, средняя стоимость квадратного метра жилья бизнес-класса на первичном рынке в ЮВАО установилась на уровне в 377,2 тысячи рублей. Средняя цена объекта, в свою очередь, там составила 22,7 миллиона рублей.

Вторым в списке округов Москвы с самыми дешевыми новостройками бизнес-класса специалисты назвали Восточный (ВАО) с показателями в 392,7 тысячи рублей за «квадрат» и в 26,2 миллиона за квартиру в среднем. Замкнул тройку Северо-Восточный административный округ (СВАО) столицы, где стоимость квадратного метра жилья бизнес-класса оценили в среднем в 415,2 тысячи рублей. При этом средний лот там можно приобрести за 30,8 миллиона рублей.

В феврале аналитики агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости» пришли к выводу, что больше всего жилья в новостройках стандарт-класса представлено в Академическом районе Москвы. По их данным, там продается 18 процентов от общего количества таких квартир.

Полина Кислицына
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