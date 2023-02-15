Названы районы Москвы с наибольшим объемом доступных квартир

«НДВ»: больше всего жилья стандарт-класса представлено в Академическом районе Москвы

В феврале 2023 года больше всего жилья в новостройках стандарт-класса представлено в Академическом районе Москвы. Локации в старых границах столицы с самым объемным предложением доступных квартир и апартаментов назвали аналитики агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, на первичном рынке Старой Москвы в стандарт-классе доступна 1000 лотов в 20 проектах. Общая площадь представленных в этом сегменте квартир и апартаментов достигает 22,3 тысячи квадратных метров. При этом большая часть экспозиции приходится на квартиры (51,1 процента), доля апартаментов составляет 48,9 процента. В общем объеме предложения на первичном рынке столицы на стандарт-класс приходится около двух процентов площади, уточнили аналитики.

Больше всего квартир и апартаментов в этом сегменте представлено в Академическом районе (18 процентов), а также районах Старое Крюково (11,7 процента), Кузьминки (9,5 процента), Коптево (8,9 процента), Покровское-Стрешнево (8,7 процента), Очаково-Матвеевское (7,5 процента), Сокол (7,3 процента), Мещанский (5 процентов), а также Сокольники (4,5 процента) и Черемушки (3,8 процента).

Ранее в Москве недосчитались квартир классического формата — когда кухня вынесена в отдельное помещение. Доля таких объектов на рынке оказалась меньшей (20,5 процента), чем вариантов евроформата (55,3 процента) — с кухней, которая совмещена с гостиной.

