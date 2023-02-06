В Москве недосчитались одного типа квартир

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: в Москве недосчитались квартир «классического» формата

В Старой Москве доля новых квартир евроформата значительно превысила долю, приходящуюся на объекты «классического» формата — 55,3 процента против 20,5 процента. О том, что в столице недосчитались одного типа жилья, «Ленте.ру» рассказали аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Эксперты добавили, что по итогам января текущего года на однокомнатные новостройки в Старой Москве пришлось 10,3 процента от общего объема предложения, на «двушки» — 7,3 процента, «трешки» — 2,6 процента, а на четырехкомнатные лоты — 0,2 процента. В результате из-за довольно ограниченного количества квартир «классического» формата за месяц они сильнее всего выросли в цене. По сравнению с декабрем прошлого года четырехкомнатные объекты подорожали в среднем на 5,8 процента, до 219,3 тысячи рублей за квадратный метр. Положительная динамика за год составила 4,5 процента.

Однокомнатные лоты выросли в цене на 4,3 процента, до 298,9 тысячи рублей (плюс 6,8 процента относительно января 2022-го) за «квадрат». Стоимость квадратного метра в «трешках» за месяц повысилась на 3,7 процента, за год — на 1,6 процента, достигнув показателя в 243,9 тысячи рублей.

Специалисты отметили, что цена за «квадрат» жилья евроформата выросла менее значительно. В январе 2023-го средневзвешенная стоимость четырехкомнатных лотов увеличилась на 2,3 процента, до 259,2 тысячи рублей за квадратный метр, при этом по сравнению с прошлым годом показатель остался прежним. «Квадрат» в «евротрешке» подорожал за месяц и за год на 1,8 процента, достигнув отметки в 274,3 тысячи рублей.

Что касается «двушек» и «евродвушек», то цены на них практически не изменились. По сравнению с декабрем 2022 года их стоимость возросла на 0,6 и 0,4 процента, до 246,8 и 289,6 тысячи рублей соответственно.

«В январе средневзвешенная стоимость квадратного метра составила 277,7 тысячи рублей, что по сравнению с декабрем 2022 года больше на 1,3 процента. По отношению к аналогичному периоду прошлого года рост на 2,6 процента. Уровень цен на первичном рынке массового сегмента продолжает свою стагнацию уже несколько месяцев подряд. Рынок входит в стадию равновесного роста, без резких колебаний и скачков», — пояснила гедиректор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова.

Ранее аналитики компании «Бест-Новострой» пришли к выводу, что в январе 2023 года среди административных округов Старой Москвы новостройки сильнее всего подорожали в Северо-Западном. По их данным, стоимость «квадрата» там выросла до 422,9 тысячи рублей.