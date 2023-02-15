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02:02, 15 февраля 2023Россия

Российский контр-адмирал предупредил о готовности Украины воевать за Черное море

Контр-адмирал в отставке Кириллов предупредил, что Украина готова воевать за Черное море

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Контр-адмирал в отставке, военный историк Юрий Кириллов в разговоре с Ura.ru предупредил, что Украина продолжает оставаться готовой к войне на Черном море до тех пор, пока у нее имеется открытый морской фланг.

«Пока у них есть морской фланг, причем открытый, они эту тему с повестки дня снимать не могут. Хотя происходящие сейчас военные действия нестандартные, нетипичные», — заявил он.

Эксперт уточнил, что киевские власти опасаются из-за возможной высадки российского десанта в Одессе и Очакове. Он призвал не обесценивать опасность возможных морских военных действий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и быть готовыми к любым развитиям событий, поскольку им помогают военные специалисты из США и Великобритании.

Ранее журналист Драго Боснич со ссылкой на собственные источники в разведке рассказал, что США тайно передали Украине дальнобойные управляемые реактивные ракеты ER-GMLRS Отмечается, что дальнобойность таких ракет достигает 150 километров.

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Марина Совина
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