Российский контр-адмирал предупредил о готовности Украины воевать за Черное море

Контр-адмирал в отставке Кириллов предупредил, что Украина готова воевать за Черное море

Контр-адмирал в отставке, военный историк Юрий Кириллов в разговоре с Ura.ru предупредил, что Украина продолжает оставаться готовой к войне на Черном море до тех пор, пока у нее имеется открытый морской фланг.

«Пока у них есть морской фланг, причем открытый, они эту тему с повестки дня снимать не могут. Хотя происходящие сейчас военные действия нестандартные, нетипичные», — заявил он.

Эксперт уточнил, что киевские власти опасаются из-за возможной высадки российского десанта в Одессе и Очакове. Он призвал не обесценивать опасность возможных морских военных действий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и быть готовыми к любым развитиям событий, поскольку им помогают военные специалисты из США и Великобритании.

Ранее журналист Драго Боснич со ссылкой на собственные источники в разведке рассказал, что США тайно передали Украине дальнобойные управляемые реактивные ракеты ER-GMLRS Отмечается, что дальнобойность таких ракет достигает 150 километров.