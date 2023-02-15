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11:56, 15 февраля 2023Силовые структуры

С актрисы Большовой сняли обвинения в гибели женщины после наезда

МВД сняло обвинение с актрисы Большовой за гибель женщины после наезда в Калужской области

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Следователь МВД снял обвинения с актрисы Анны Большовой, совершившей смертельный наезд на женщину в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Теперь в гибели 31-летней Олеси Борисенко обвиняется ее сожитель, который оставил потерпевшую на обочине дороги. Ему инкриминируется оставление человека в опасности.

По версии следствия, 14 октября 2022 года мужчина вез домой Борисенко, но по дороге высадил ее из машины. После чего Большова за рулем своего автомобиля сбила женщину.

14 октября 2022 года стало известно, что Большова совершила на неосвещенном участке дороги в Калужской области ДТП, в результате которого погибла жительница деревни Грачевка. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию, однако пострадавшая скончалась до приезда врачей. В организме Борисенко обнаружили алкоголь.

По факту смертельного ДТП с участием актрисы Большовой было возбуждено уголовное дело.

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Любовь Ширижик
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