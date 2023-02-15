Боррель предложил вести переговоры по Украине и снабжать ее оружием одновременно

Боррель допустил параллельный характер поставок вооружений и переговоров по Украине

Параллельный характер в вопросе поставок вооружений и проведения переговоров по Украине не противоречит дипломатии. Такой способ решения украинского конфликта предложил и допустил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Я должен сказать, что военная помощь не противоречит дипломатическому пути, это может происходить параллельно. Я не понимаю тех, кто говорит, что для переговоров надо прекратить помощь Украине, напротив надо делать и то, и другое», — заявил он о предложении одновременно снабжать Киев оружием и вести переговоры с Россией.

Ранее Боррель заявил, что не понимает сторонников прекращения военной помощи Киеву, убежденных, что такое решение позволит достичь мира. Боррель призвал таких людей осознать, что Россия не прекратит боевые действия после остановки поставок. «Если мы хотим, чтобы война закончилась быстрее, то для этого надо не меньше, а больше и еще быстрее помогать Украине», — убежден он.