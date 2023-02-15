Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:02, 15 февраля 2023Мир

Боррель ответил сторонникам прекращения военной помощи Киеву

Жозеп Боррель заявил, что не понимает сторонников прекращения военной помощи Киеву
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не понимает сторонников прекращения военной помощи Киеву, убежденных, что такое решение позволит достичь мира. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Боррель высказал мнение, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта и передача оружия Украине могут осуществляться параллельно.

«Некоторые думают, что решение заключается в прекращении военных поставок Украине. Честно говоря, я этого не понимаю», — ответил сторонникам этой позиции политик.

Боррель призвал таких людей осознать, что Россия не прекратит боевые действия после остановки поставок. «Если мы хотим, чтобы война закончилась быстрее, то для этого надо не меньше, а больше и еще быстрее помогать Украине», — убежден он.

В частности, Боррель попросил страны ЕС поискать на своих складах эффективные танки и как можно скорее передать их Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала причастного к диверсиям на Московской железной дороге агента СБУ
13-летняя школьница забеременела в Подмосковье
Игрок украинской команды рассказал о драке с футболистами российского клуба
СК начал проверку после избиения мигрантом сотрудницы Wildberries
В Госдуме перенесли пленарное заседание на 22 февраля
Боррель предложил вести переговоры по Украине и снабжать ее оружием одновременно
Названы условия для гарантированного получения шенгенской визы
Москвичи массово заинтересовались квартирами с мойками для лап
Тело российской школьницы нашли на крыше автомобиля
Появление объекта в форме шара в небе над Киевом объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.