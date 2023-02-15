Боррель ответил сторонникам прекращения военной помощи Киеву

Жозеп Боррель заявил, что не понимает сторонников прекращения военной помощи Киеву

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не понимает сторонников прекращения военной помощи Киеву, убежденных, что такое решение позволит достичь мира. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Боррель высказал мнение, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта и передача оружия Украине могут осуществляться параллельно.

«Некоторые думают, что решение заключается в прекращении военных поставок Украине. Честно говоря, я этого не понимаю», — ответил сторонникам этой позиции политик.

Боррель призвал таких людей осознать, что Россия не прекратит боевые действия после остановки поставок. «Если мы хотим, чтобы война закончилась быстрее, то для этого надо не меньше, а больше и еще быстрее помогать Украине», — убежден он.

В частности, Боррель попросил страны ЕС поискать на своих складах эффективные танки и как можно скорее передать их Киеву.