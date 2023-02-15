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11:39, 15 февраля 2023Мир

Боррель попросил европейцев поискать на складах танки для Украины

Глава евродипломатии Боррель призвал страны ЕС поискать на складах танки для Украины

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) должны поискать танки для Украины на своих военных складах. С таким призывом обратился верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует РИА Новости.

Ранее Боррель заявил, что вопрос о поставках танков Украине в рамках седьмого транша помощи Европейского союза (ЕС) выйдет на новый уровень. «Главы МИД ЕС обсудят, как продолжить оказание военной поддержки Украины, мы обсудим новый транш на военную помощь в рамках Европейского фонда мира, а также уровень военной помощи, итоги совещания в Рамштайне», — сказал он.

Евросоюз и страны-члены сообщества совместно выделили Украине военную помощь в размере 50 миллиардов евро. Министр обороны США Ллойд Остин ранее рассказал, что с начала российской специальной военной операции Белый дом направил Украине более 26,7 миллиарда долларов на военную помощь. В последний пакет вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker.

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Глеб Бажуткин
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