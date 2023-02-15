Боррель попросил европейцев поискать на складах танки для Украины

Глава евродипломатии Боррель призвал страны ЕС поискать на складах танки для Украины

Страны Евросоюза (ЕС) должны поискать танки для Украины на своих военных складах. С таким призывом обратился верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует РИА Новости.

Ранее Боррель заявил, что вопрос о поставках танков Украине в рамках седьмого транша помощи Европейского союза (ЕС) выйдет на новый уровень. «Главы МИД ЕС обсудят, как продолжить оказание военной поддержки Украины, мы обсудим новый транш на военную помощь в рамках Европейского фонда мира, а также уровень военной помощи, итоги совещания в Рамштайне», — сказал он.

Евросоюз и страны-члены сообщества совместно выделили Украине военную помощь в размере 50 миллиардов евро. Министр обороны США Ллойд Остин ранее рассказал, что с начала российской специальной военной операции Белый дом направил Украине более 26,7 миллиарда долларов на военную помощь. В последний пакет вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker.