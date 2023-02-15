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17:39, 15 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве снесут часовню УПЦ рядом с местом первого каменного храма Руси

Суд в Киеве постановил снести часовню УПЦ рядом с местом первого каменного храма на Руси

Кадр: Громадское / YouTube

Суд в Киеве постановил снести часовню Украинской православной церкви (УПЦ), расположенную рядом с местом, где когда-то стоял первый каменный храм на Руси — Десятинная церковь. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от незаконно построенного храма-МАФа [малая архитектурная форма]. Иск музея удовлетворен», — написал Ткаченко.

По словам министра, размещение часовни на земельном участке музея противоречит его целевому использованию и нарушает требования Земельного кодекса. Ткаченко также подчеркнул, что она находилась в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где было запрещено любое строительство. Кроме того, отметил он, часовня нарушает ансамбль исторического археологического комплекса «Десятинная церковь».

Ранее Ткаченко рассказал, что часть территории, на которой была построена часовня якобы был захвачен в 2008 году, в 2012 году, во время президентства Виктора Януковича, незаконное строительство было «узаконено».

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Алевтина Запольская
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В Киеве снесут часовню УПЦ рядом с местом первого каменного храма Руси
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