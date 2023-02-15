Converse решил остаться в России под новым названием

Американская обувная компания Converse решила остаться в России под новым названием NCF

Американская обувная компания Converse, известная своими кедами, решила остаться в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам сотрудников, пожелавших остаться анонимными, последние восемь месяцев магазины работали под старыми вывесками и в штатном режиме. Однако 1 февраля бренд решил провести ребрендинг, обновив название на NCF и повысив цены на продукцию.

Вдобавок продавцы рассказали, что в ассортименте, помимо фирменных кед, появятся товары марок Dr. Martens, UGG и Alpha Industries. Дистрибьютером, в свою очередь, станет хорватская компания Orbico.

В июне 2022 года сообщалось, что Converse объявил о решении уйти с российского рынка. Тогда также стало известно, что руководство запретило работникам выступать в соцсетях с заявлениями о дальнейшей судьбе бренда.